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Уряд планує скасувати ввізне мито та ПДВ на все енергетичне обладнання - Шмигаль
16:32 03.06.2024 |
Задля забезпечення громадян та бізнесу альтернативними джерелами енергії Кабмін планує скасувати ввізне мито й ПДВ на все енергетичне обладнання.
Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.
"Уряд сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні. На сьогоднішній нараді обговорили необхідні для цього кроки. Заслухав доповіді першої віцепрем'єр-міністерки Юлії Свириденко та міністра енергетики Германа Галущенка", - написав він.
Шмигаль поінформував, що під час наради представники уряду "розглянули можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення". За його словами, це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії.
Прем'єр-міністр нагадав, що Кабмін працює над децентралізацією енергосистеми. Він зазначив, що триває діалог із партнерами про поставки дизель-генераторів, когенераційних установок, мобільних котелень - насамперед для прифронтових регіонів.
"Дав доручення опрацювати питання надання пільгових кредитів на генеруюче обладнання. Міненерго також доручено спільно з партнерами опрацювати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі. Росія робить усе, щоби знищити нашу енергосистему. Ми докладаємо максимум зусиль, аби підготуватися до складного опалювального сезону", - додав він.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою графіки відключень не застосовуватимуть до підприємств, що імпортують 80% власного обсягу споживання електроенергії.
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