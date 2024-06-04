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АНАЛІТИКА

Австрія придбала сучасні автокрани для українських енергетиків

Австрія придбала сучасні автокрани для українських енергетиків

 

Кременчуцький завод комунальної техніки «Альфатекс» коштом австрійських партнерів забезпечив українських енергетиків сучасними автокранами XCMG.

Про це повідомило у соцмережі Х посольство Австрії в Україні, передає Укрінформ.

"Запорізьке підприємство отримало нові автокрани XCMG від Кременчуцького заводу комунальної техніки "Альфатекс". Нову спецтехніку кременчуцький виробник надав українським енергетикам коштом австрійських партнерів", - поінформували у диппредставництві.

Австрія придбала сучасні автокрани для українських енергетиків

 

Як повідомляв Укрінформ, Федеральний уряд Австрії виділить €5 мільйонів у Фонд енергетичної підтримки України з метою відновлення пошкодженої російськими ударами української енергетичної інфраструктури. Кошти надійдуть із бюджету Міністерства з питань захисту клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії. Вони будуть розподілені через Енергетичне співтовариство на закупівлю терміново необхідних запчастин, генераторів та ремонт ліній електропередач в Україні.
Ключові теги: Австрія
 

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