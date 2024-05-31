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АНАЛІТИКА

Фонд підтримки енергетики України зріс до майже пів мільярда євро

 

Після оголошення про внесок Австралії Фонд підтримки енергетики зріс до понад 494 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Загальна сума грантових внесків партнерів (перерахованих до фонду та задекларованих) зросла до понад 494 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останні декілька тижнів свої зобов'язання щодо грантових внесків до фонду задекларували також Велика Британія, Австрія та Швеція.

Як повідомлялося, Австралія вирішила передати 20 млн доларів на зміцнення енергосистеми України, замість вугілля, яке раніше запитував український уряд. Ще 11 мільйонів доларів надійде до України як додаткова гуманітарна допомога.
 

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