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АНАЛІТИКА

Україна й Молдова погодили новий маршрут для транзиту російського газу в Придністров'я

 

Україна й Молдова неофіційно домовилися про продовження транзиту російського газу в Придністров'я, але за новим маршрутом. Про це сказав міністр енергетики Молдови Віктор Парліков в інтерв'ю Bloomberg.

З 1 січня 2025 року закінчується транзитний контракт між Нафтогазом та Газпромом, і Україна не збирається його продовжувати, але для Придністров'я залишать можливість транспортування російського газу південним маршрутом.

Ідея полягає в тому, що Газпром постачатиме газ до Туреччини, а потім через Болгарію, Румунію й Україну до Придністров'я.

Сама Молдова відмовилася від російського газу й купує його виключно на європейському ринку. Зараз Молдова постачає весь законтрактований обсяг газу від Газпрому в окупований росіянами регіон Придністров'я, який в обмін забезпечує більшість потреб Молдови в електроенергії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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