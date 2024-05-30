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Нацкомісія готує підвищення тарифів «Укренерго» на передачу електроенергії на 19%
15:54 30.05.2024 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує підвищити тарифи НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електроенергії, а також тарифи операторів систем розподілу електроенергії з 1 липня.
Відповідні проєкти постанов регулятор планує схвалити на засіданні 4 червня, повідомляє галузеве видання ExPro.
Зокрема, НКРЕКП пропонує з липня підвищити тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 19% - до 628,65 грн за МВт-год (для "зеленої" металургії на 27% - до 464,78 грн за МВт-год). Тариф на послуги з диспетчерського управління пропонується підвищити на 11% - до 115,91 грн за МВт-год.
Також, пропонується переглянути тарифи операторів систем розподілу на розподіл електричної енергії. В середньому, тарифи на розподіл для 1-го класу напруги пропонується збільшити на 1,6%, для 2-го класу напруги - на 2,3%.
Окремо пропонується розглянути зміни тарифів для підприємств, що входять до складу групи VS Energy, контролери якої знаходяться під санкціями. Регулятор планує поетапне підвищення тарифу на розподіл для таких компаній ("Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Рівнеобленерго", "Херсонобленерго", "Чернівціобленерго") на 1-31 липня, 1-31 серпня, 1 вересня - 31 грудня 2024 року.
Як повідомлялсоя, НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року на 9% - до 528,57 грн за МВт-год, хоча раніше планувалося збільшити його суттєвіше.
Окремий пільговий тариф на передання для підприємств "зеленої" електрометалургії підвищили на 74% - з 209,42 грн до 364,70 грн/МВт-год.
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