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Відключення е/е можуть повернутися з виведенням найближчими днями чергових енергоблоків у ремонт - голова «Енергоатому»
23:46 29.05.2024 |
Обмеження е/е, відсутні останні два дні через підключення до мережі після ремонтів двох енергоблоків АЕС, можуть повернутися з виведенням найближчими днями в ремонт чергових атомних блоків, повідомив в. о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
"Зараз у нас вісім енергоблоків працюють. Два дні немає обмежень, тому що ми вивели з ремонту два енергоблоки (26 і 27 травня), але через два дні в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, "Укренерго" вже запроваджуватиме обмеження", - сказав він на засіданні енергокомітету Верховної Ради в середу.
За його словами, блоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.
Як повідомлялося, за словами глави Міненерго Германа Галущенка, до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).
Згідно зі сценаріями DiXi Group, протягом літа країна може залишитися без електрики до 21-35% годин.
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