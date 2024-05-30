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Туреччина допоможе із відновленням української енергосистеми
23:16 29.05.2024 |
Україна та Туреччина окреслили напрямки співпраці країн для подолання наслідків російських атак по українській енергосистемі, зокрема в Харківській та Одеській областях.
Про це йшлося на зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенко із послом Туреччини в Україні Мустафою Левентом Більгеном, повідомляє Укрінформ із посиланням на Міненерго.
"Сторони обговорили складну ситуацію в українській енергосистемі, що склалася після поновлення масованих російських атак, а також напрямки співпраці країн для подолання наслідків атак", - повідомило міністерство.
Очільник Міненерго наголосив, що наразі головним завданням є підвищення гнучкості енергосистеми та нарощування потужностей генерації електроенергії, зокрема розвиток можливостей розподіленої та мобільної генерації.
«Для нас це питання виживання наступної зими», - наголосив Галущенко.
У свою чергу посол Туреччини в Україні звернув увагу міністра на готовність низки турецьких компаній взяти участь у відповідних проєктах.
"Сторони обговорили перспективи їх реалізації, зокрема в Харківській та Одеській областях. У цьому контексті особливо акцентувалося на співпраці у встановленні мобільних електростанцій", - зазначили в міністерстві.
У посольстві Туреччини в Україні подякували міністру за плідну зустріч та гостинність.
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