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АНАЛІТИКА

Туреччина допоможе із відновленням української енергосистеми

 

Україна та Туреччина окреслили напрямки співпраці країн для подолання наслідків російських атак по українській енергосистемі, зокрема в Харківській та Одеській областях.

Про це йшлося на зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенко із послом Туреччини в Україні Мустафою Левентом Більгеном, повідомляє Укрінформ із посиланням на Міненерго.

"Сторони обговорили складну ситуацію в українській енергосистемі, що склалася після поновлення масованих російських атак, а також напрямки співпраці країн для подолання наслідків атак", - повідомило міністерство.

Очільник Міненерго наголосив, що наразі головним завданням є підвищення гнучкості енергосистеми та нарощування потужностей генерації електроенергії, зокрема розвиток можливостей розподіленої та мобільної генерації.

«Для нас це питання виживання наступної зими», - наголосив Галущенко.

У свою чергу посол Туреччини в Україні звернув увагу міністра на готовність низки турецьких компаній взяти участь у відповідних проєктах.

"Сторони обговорили перспективи їх реалізації, зокрема в Харківській та Одеській областях. У цьому контексті особливо акцентувалося на співпраці у встановленні мобільних електростанцій", - зазначили в міністерстві.

У посольстві Туреччини в Україні подякували міністру за плідну зустріч та гостинність.
 

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