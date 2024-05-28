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Військові частини, ТЦК та оборонні заводи: уряд визначив об’єкти, яким не відключатимуть електрику
16:57 28.05.2024 |
Кабінет Міністрів визначив критично важливі об'єкти України, яким пріоритетно буде забезпечено електропостачання під час обмежень електроенергії.
Про це йдеться в постанові від 24 травня № 600 «Про затвердження Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності».
Так, до переліку критично важливих об'єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання, належать об'єкти споживача, а саме:
* військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки;
* підприємства оборонного комплексу України, зокрема ті, що виконують мобілізаційні завдання (замовлення) із створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також підприємства залізничного транспорту;
* об'єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, включених до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури;
* заклади охорони здоров'я державної або комунальної форми власності;
* підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни, підприємства з неперервним циклом виробництва;
* електронні комунікаційні мережі;
* органи державної влади (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об'єкти ДСНС).
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