Німеччина відправила нову партію допомоги українським енергетикам

У межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства українським енергетикам передали три силові трансформатори та спецтехніку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"У межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства передано нову партію допомоги. Це три великогабаритні силові трансформатори потужністю 40 000 кВА кожен для живлення вузлів розподільної мережі та 16 одиниць спецтехніки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частина переданого обладнання вже надійшла в Україну. Зокрема, Харківобленерго отримало 4 вантажівки з краном-маніпулятором для аварійних та капітальних ремонтів в електричних мережах. Миколаївобленерго отримало дві автівки, Тернопільобленерго - одну.

Решту автомобілів найближчим часом отримають енергетики Черкаської, Хмельницької, Запорізької областей. Також додаткові одиниці спецтехніки надійдуть до Харківської та Миколаївської областей.

Інше обладнання, зокрема трансформатори, наразі на етапі доставки в Україну.

За інформацією Міненерго, з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала з Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 1670 т.

Як повідомлялося, Швеція виділяє новий пакет допомоги на 650 млн шведських крон (56,5 млн євро), аби збільшити українські потужності з виробництва і передачі електроенергії.