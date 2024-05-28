Фінансові новини
- |
- 28.05.24
- |
- 17:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина відправила нову партію допомоги українським енергетикам
16:53 28.05.2024 |
У межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства українським енергетикам передали три силові трансформатори та спецтехніку.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.
"У межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства передано нову партію допомоги. Це три великогабаритні силові трансформатори потужністю 40 000 кВА кожен для живлення вузлів розподільної мережі та 16 одиниць спецтехніки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що частина переданого обладнання вже надійшла в Україну. Зокрема, Харківобленерго отримало 4 вантажівки з краном-маніпулятором для аварійних та капітальних ремонтів в електричних мережах. Миколаївобленерго отримало дві автівки, Тернопільобленерго - одну.
Решту автомобілів найближчим часом отримають енергетики Черкаської, Хмельницької, Запорізької областей. Також додаткові одиниці спецтехніки надійдуть до Харківської та Миколаївської областей.
Інше обладнання, зокрема трансформатори, наразі на етапі доставки в Україну.
За інформацією Міненерго, з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала з Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 1670 т.
Як повідомлялося, Швеція виділяє новий пакет допомоги на 650 млн шведських крон (56,5 млн євро), аби збільшити українські потужності з виробництва і передачі електроенергії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять фонд на 100 млрд євро для поставок Україні
|Прем'єр Бельгії: Україна зможе використовувати F-16 на своїй території
|Україна та Бельгія підписали безпекову угоду
|Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна цього року збільшила видобуток газу на 10%
|Військові частини, ТЦК та оборонні заводи: уряд визначив об’єкти, яким не відключатимуть електрику
|Німеччина відправила нову партію допомоги українським енергетикам
|Стрибок курсу пригальмував зниження цін на автогаз
|Регулятор змінив тарифи низки водоканалів: чи стосується населення
|«Альтернативи немає»: У Мінекономіки обіцяють електронне бронювання від мобілізації
Бізнес
|Apple пояснила, як давно видалені фотографії знову з’явились на пристроях з iOS
|Успіхи Nvidia за 5 років збільшили статки Дженсена Хуанга з $3 млрд до $90 млрд
|SpaceX витрачає значні ресурси на протидію російським спробам глушити Starlink - Маск
|Mozilla розповіла, що планує додати у Firefox у майбутньому
|У Великій Британії розпочали розслідування щодо функції Recall від Microsoft через потенційні ризики для безпеки користувачів
|«Казав, що винайшов біткоїн». Cуд визнав Крейгf Райтf брехуном
|NASA увімкнула на станції Psyche футуристичні двигуни Холла — зараз апарат рухається зі швидкістю 133,2 тис. км/год