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АНАЛІТИКА

Німеччина відправила нову партію допомоги українським енергетикам

Німеччина відправила нову партію допомоги українським енергетикам

 

У межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства українським енергетикам передали три силові трансформатори та спецтехніку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"У межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства передано нову партію допомоги. Це три великогабаритні силові трансформатори потужністю 40 000 кВА кожен для живлення вузлів розподільної мережі та 16 одиниць спецтехніки", - йдеться у повідомленні.

Німеччина відправила нову партію допомоги українським енергетикам

 

Зазначається, що частина переданого обладнання вже надійшла в Україну. Зокрема, Харківобленерго отримало 4 вантажівки з краном-маніпулятором для аварійних та капітальних ремонтів в електричних мережах. Миколаївобленерго отримало дві автівки, Тернопільобленерго - одну.

Решту автомобілів найближчим часом отримають енергетики Черкаської, Хмельницької, Запорізької областей. Також додаткові одиниці спецтехніки надійдуть до Харківської та Миколаївської областей.

Німеччина відправила нову партію допомоги українським енергетикам

 

Інше обладнання, зокрема трансформатори, наразі на етапі доставки в Україну.

За інформацією Міненерго, з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала з Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 1670 т.

Як повідомлялося, Швеція виділяє новий пакет допомоги на 650 млн шведських крон (56,5 млн євро), аби збільшити українські потужності з виробництва і передачі електроенергії.
 

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