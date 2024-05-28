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Швеція виділила $60 млн на відновлення енергетики в Україні
13:10 28.05.2024 |
Уряд Швеції схвалив виділення 650 млн крон ($61 млн) на відновлення та підтримку енергопостачання в Україні. Про це повідомляється на порталі шведського уряду.
Пакет допомоги розділений на дві частини: $47 млн буде надано Україні через "Фонд енергетичної підтримки України" Енергетичного співтовариства. Решту суми ($14 млн) - через Програму розвитку ООН (ПРООН).
"Фонд енергетичної підтримки" збирає кошти від урядів, міжнародних організацій та фінансових установ для фінансування ключових потреб України в енергопостачанні, таких як придбання технічного обладнання.
Підтримка через ПРООН піде на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні.
Харків буде пріоритетним у цьому фінансуванні, але на підтримку зможуть розраховувати й інші регіони України, включаючи Одесу, Київ та Миколаїв, зазначають у шведському уряді.
"Підтримка Швеції України є потужною та довгостроковою. Росія дедалі активніше атакує українську енергетичну систему з метою вивести з ладу життєво важливу громадську інфраструктуру. Щоб підвищити стійкість України, ми зараз збільшуємо нашу підтримку енергетичного сектору", - прокоментував міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Юган Форсселл.
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