Швеція виділила $60 млн на відновлення енергетики в Україні

Уряд Швеції схвалив виділення 650 млн крон ($61 млн) на відновлення та підтримку енергопостачання в Україні. Про це повідомляється на порталі шведського уряду.

Пакет допомоги розділений на дві частини: $47 млн буде надано Україні через "Фонд енергетичної підтримки України" Енергетичного співтовариства. Решту суми ($14 млн) - через Програму розвитку ООН (ПРООН).

"Фонд енергетичної підтримки" збирає кошти від урядів, міжнародних організацій та фінансових установ для фінансування ключових потреб України в енергопостачанні, таких як придбання технічного обладнання.

Підтримка через ПРООН піде на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні.

Харків буде пріоритетним у цьому фінансуванні, але на підтримку зможуть розраховувати й інші регіони України, включаючи Одесу, Київ та Миколаїв, зазначають у шведському уряді.

"Підтримка Швеції України є потужною та довгостроковою. Росія дедалі активніше атакує українську енергетичну систему з метою вивести з ладу життєво важливу громадську інфраструктуру. Щоб підвищити стійкість України, ми зараз збільшуємо нашу підтримку енергетичного сектору", - прокоментував міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Юган Форсселл.