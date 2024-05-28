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До енергосистеми підключили другий за тиждень блок АЕС
10:52 28.05.2024 |
У понеділок, 27 травня, після ремонтних робіт до енергомережі підключили ще один атомний блок однієї з АЕС.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначається, що плановий ремонт блока завершили на три дні раніше запланованого терміну.
"Наразі блок набирає потужність. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Це вже другий блок АЕС, на якому атомники цьогоріч провели необхідні ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.
Водночас до планових виходів у ремонт готуються ще кілька блоків. Як пояснили у міністерстві, це "критично необхідно", щоб забезпечити стабільну роботу усіх дев'яти атомних блоків під час опалювального сезону.
Як повідомлялося, 26 травня після планового ремонту до української енергосистеми підключили один із атомних блоків АЕС.
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