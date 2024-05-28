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«Укренерго» вперше за два тижні дії графіків відключень е/е не прогнозує їх на будній день 28 травня
10:57 28.05.2024 |
НЕК "Укренерго" не прогнозує обмежень електроенергії для промисловості та населення на вівторок, 28 травня, передає Енергореформа.
Про це йдеться в її Телеграм 27 травня увечері.
При цьому системний оператор попереджає, що при зміні ситуації в енергосистемі про заходи обмеження він повідомить додатково.
Зі свого боку гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко у своєму Facebook припустив, що відсутність обмежень пов'язана з виходом з планового ремонту одного з блоків АЕС.
При цьому він зазначив, що "радіти рано", оскільки у весняно-літні ремонти виводитимуть інші енергоблоки, а споживання значно зросло через кондиціонери.
"Водночас попрошу все ж бути економними. Я розумію, що хочеться ввімкнути кондиціонер, у самого вчора рука тягнулася до пульта. Але поки що можна обійтися відкритими вікнами. Тож давайте так і робити", - закликав Коваленко.
Пізніше Міністерство енергетики пояснило відсутність обмежень як збільшенням обсягів внутрішньої генерації, зокрема, атомної, так і сприятливими погодними умовами та відповідно високим показником виробітку електроенергії сонячними станціями у денні години.
НАЕК "Енергоатом" сьогодні повідомила, що один з енергоблоків АЕС був підключений до системи о 9:40 неділі, 26 травня, раніше встановленого терміну після планово-попереджувального ремонту.
Обмеження для промисловості почали вводитися з 8 травня після п'ятої масованої атаки РФ на енергосистему, для населення - з 14 травня і застосовувалися відтоді тієї чи іншою мірою щодня, за винятком неділі 19 та 26 травня.
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