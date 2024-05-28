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АНАЛІТИКА

Закарпатська область планує розвивати геотермальну енергетику

 

Закарпатська обласна адміністрація підписала з Укргазвидобуванням, найбільшою газовидобувною компанією України, меморандум про реалізацію проєктів Gas-to-Power на Солотвинському і Лютнянському газових родовищах. Про це повідомила пресслужба УГВ.

Компанія ініціювала комплекс наукових досліджень, які допоможуть оцінити перспективи промислової генерації геотермальної енергії у Закарпатській області.

"Співпраця відбудеться в площині розробки не лише традиційних для компанії покладів вуглеводнів, але й у сфері наукових досліджень і 3D-сейсміки з метою розкриття геотермального потенціалу регіону", - сказав перший заступник гендиректора генерального директора Укргазвидобування Віталій Заєць.

Окрім того, сторони потенційно налаштовані на генерацію електроенергії шляхом перероблення газу на електричну потужність для забезпечення потреб Солотвинської та Ставненської територіальних громад.

Геотермальна енергія використовує тепло земної кори й застосовується для вироблення електроенергії, опалення будівель і промислових процесів.

Карпати - перспективний район для розвитку геотермальної енергетики, де на глибинах до шести кілометрів температури гірських порід сягають 230-270 градусів за Цельсієм. На Закарпатті розвідано щонайменше сім родовищ термальних вод, які зараз використовують лише для рекреаційних цілей.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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