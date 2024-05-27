Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До мережі приєднали енергоблок однієї з АЕС, ще кілька готують вивести у ремонт

 

Енергоблок однієї з атомних електростанцій підключений до мережі після ремонту. Водночас до виходу у планові роботи готуються ще кілька атомних енергоблоків

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Учора після планового ремонту підключено до енергосистеми атомний блок однієї з АЕС. Наразі він набирає потужність. Готуються до виходу в ремонт ще кілька атомних блоків. Це необхідно для того, аби якісно підготувати блоки до стабільної та безперебійної роботи протягом опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві закликають українців ощадливо споживати електроенергію, щоб зменшити тривалість погодинних відключень.

Наголошується, що енергетики роблять усе можливе, аби якомога швидше проводити аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури, пошкоджених російськими масованими атаками.

Як повідомлялося, у понеділок, 27 травня, через дефіцит в енергосистемі діють графіки погодинних відключень із 06:00 до 24:00 - за умови перевищення лімітів споживання.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,3012
  0,1859
 0,46
EUR
 1
 43,7590
  0,2680
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9096  0,13 0,34 40,5069  0,21 0,52
EUR 43,2838  0,31 0,71 44,0250  0,25 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2800  0,23 0,57 40,3050  0,24 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес