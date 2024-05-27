До мережі приєднали енергоблок однієї з АЕС, ще кілька готують вивести у ремонт

Енергоблок однієї з атомних електростанцій підключений до мережі після ремонту. Водночас до виходу у планові роботи готуються ще кілька атомних енергоблоків

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Учора після планового ремонту підключено до енергосистеми атомний блок однієї з АЕС. Наразі він набирає потужність. Готуються до виходу в ремонт ще кілька атомних блоків. Це необхідно для того, аби якісно підготувати блоки до стабільної та безперебійної роботи протягом опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві закликають українців ощадливо споживати електроенергію, щоб зменшити тривалість погодинних відключень.

Наголошується, що енергетики роблять усе можливе, аби якомога швидше проводити аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури, пошкоджених російськими масованими атаками.

Як повідомлялося, у понеділок, 27 травня, через дефіцит в енергосистемі діють графіки погодинних відключень із 06:00 до 24:00 - за умови перевищення лімітів споживання.