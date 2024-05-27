Києві погодили встановлення 6 міні-ТЕЦ: у Київраді розповіли подробиці

Київська міська рада погодила встановлення 6 міні-ТЕЦ у столиці. Вони будуть розміщені як на правому, так і на лівому берегах Києва.

Про це заявив заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі Київ24.

За його словами, спеціального розподілу не буде: вони розташовуватимуться в місцях, де проживає багато людей. Зокрема, в спальних зонах.

"Маємо індивідуальні котельні, які можуть бути одна на кілька будинків, так і одна на будинок. Віталій Кличко вже дав відповідне доручення, ми будемо думати над певною програмою для багатоквартирних житлових будинків, щоб вони встановлювали індивідуальні котельні та індивідуальне генераційне обладнання", - зазначив Бондаренко.

Нагадаємо:

Концепцію відновлення та підвищення стійкості енергосистеми столиці у 16 травня у сесійній залі мерії представив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами у місті розробили та уже почали запроваджувати заходи зі створення мережі локальних джерел когенерації. Це установки, що вироблятимуть тепло та електроенергію одночасно.