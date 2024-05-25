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АНАЛІТИКА

Завтра відключення світла будуть тільки дві години ввечері, – «Укренерго»

 

Завтра, 25 травня, графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України в години максимального вечірнього споживання - з 20:00 до 22:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго, нагадали в компанії.

24 травня "Укренерго" скасовувало відключення світла в період з 11:00 до 14:00.

До того анонсувалося обмеження споживання електроенергії для населення та промисловості упродовж всієї доби.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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