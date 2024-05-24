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Україна домовляється про збільшення імпорту електроенергії із ЄС для компенсації дефіциту
13:55 24.05.2024 |
Україна веде переговори про максимально можливий імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу, щоб компенсувати потужності, що генерують, зруйновані в результаті російських атак.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В даний час Україна може імпортувати з країн ЄС не більше ніж 1700 МВт електроенергії одночасно.
"Ми ведемо переговори. Наше завдання - максимізувати цю цифру. Технічно ми можемо отримувати понад 2000 МВтч, навіть 2400 МВтч. Я впевнений, що рішення буде ухвалено", - сказав він.
Він не уточнив, який саме обсяг імпорту наразі обговорюється.
Дефіцит електроенергії
З березня російські ракетні удари та удари безпілотників по енергетичному сектору України посилилися, що спричинило значні збитки та відключення електроенергії в багатьох регіонах.
За даними уряду, ці атаки завдали сектору збитків на суму понад 1 млрд доларів, що призвело до втрати 8000 МВт потужностей енергосистеми, що генерують.
Через дефіцит електроенергії "Укренерго" змушене запроваджувати регулярні відключення промислових споживачів та населення та підтримувати високі темпи імпорту.
Проблеми з виробництвом електроенергії можуть мати "потенційно негативний вплив" на промисловість, особливо на найбільших споживачів електроенергії, заявило Міністерство економіки України.
Негативний вплив на ВВП України від обстрілів та дефіциту електроенергії оцінюється приблизно у 1%.
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