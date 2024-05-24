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АНАЛІТИКА

Рішення про підвищення тарифів на е/е для населення буде ухвалено протягом тижня - міністр

 

Протягом тижня до кінця травня уряд ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня", - сказав міністр на "годині запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

За його словами, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії.

"Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший - буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії", - зазначив Галущенко.

Як він поінформував, наразі уряд здійснює розрахунки додаткових надходжень коштів від підвищення тарифів до бюджету, а також для фінансового збалансування енергоринку.

"Розрахунки є, ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає державний бюджет з погляду відповідної сплати дивідендів цими двома компаніями (АТ "НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" - ІФ-У) та з погляду збалансування всього енергоринку", - доповнив очільник Міненерго.

Він пояснив, що сьогоднішній рівень тарифів на електроенергію для населення не покриває собівартості її виробництва, зокрема компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов'язань із забезпечення доступності е/е для побутових споживачів (ПСО).

Як повідомлялося, Кабмін із 1 червня 2023 року встановив єдиний тариф на е/е для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До цього було 1,44 грн/кВт-год за споживання 250 кВт-год за місяць, а далі 1,68 грн/кВт-год.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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