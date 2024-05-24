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АНАЛІТИКА

Реалізація Вертикального газового коридору йде швидше, ніж очікувалося

Реалізація Вертикального газового коридору йде швидше, ніж очікувалося

 

Оператор ГТС України разом з колегами з ініціативи Вертикальний коридор проведе у липні 2024 року зобов'язувальні аукціони нової збільшеної потужності. Про це інформує Оператор ГТС.

"Важливий нюанс - завдяки злагодженій роботі, проактивності всіх учасників ми на рік випереджаємо графік стандартної процедури. Сподіваюся, наша координація залишатиметься такою ж ефективною і ми разом втілимо проєкт Вертикального коридору на користь європейської енергобезпеки", - сказав генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа під час виступу.

Оператори DESFA та Gastrade (Греція), ICGB та BULGARTRANSGAZ (Болгарія), TRANSGAZ (Румунія), FGSZ (Угорщина), EUSTREAM (Словаччина), VMTG (Молдова) та ОГТСУ (Україна) підтвердили готовність провести зобов'язувальний етап одночасно, відповідно до Регламенту ЄС NC CAM, ухваленого Європейською комісією.

Представники кожного з операторів ГТС проінформували потенційних замовників послуг про особливості процедури розподілу нової (збільшеної) потужності.

За результатами аукціонів оператори ГТС підготують економічний тест, що ґрунтуватиметься на розподілі нової (збільшеної) потужності. Оператори визначать найбільш економічно доцільні варіанти розширення пропускної спроможності, втілення яких є необхідним для задоволення попиту вздовж маршруту Вертикального коридору.

Довідка

Ініціатива Вертикальний коридор пропонує європейському ринку розширення джерел постачання природного газу, шляхом нових плавучих установок з регазифікації та зберігання СПГ у Південній Європі, а також транспортування газу з півдня на північ через наявну європейську мережу транспортування. Також потенціал проєкту можна розширити завдяки використанню згаданої інфраструктури для транспортування відновлюваних газів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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