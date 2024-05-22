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Посли США та Євросоюзу зустрілися з представниками НКРЕКП
13:51 22.05.2024 |
Посол США в Україні Бріджит Брінк і голова представництва ЄС в Україні Катерина Матернова зустрілися з представниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Про це Брінк повідомила у соцмережі Х, передає Укрінформ.
"Ми разом з Катериною Матерновою зустрілися з національним регулятором у сфері енергетики, НКРЕКП. Допомога США та ЄС підтримує реформи, які покращують незалежність та прозорість НКРЕКП, що принесе користь усім українцям, сприяючи інтеграції України в ЄС і створюючи конкурентоспроможний, орієнтований на ринок сектор", - написала посол США.
Як повідомляв Укрінформ, міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк обговорив вплив останніх російських атак на українську енергетичну систему та потреби енергосектору для відновлення й нарощування потужностей генерації.
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