Посли США та Євросоюзу зустрілися з представниками НКРЕКП

Посол США в Україні Бріджит Брінк і голова представництва ЄС в Україні Катерина Матернова зустрілися з представниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це Брінк повідомила у соцмережі Х, передає Укрінформ.

"Ми разом з Катериною Матерновою зустрілися з національним регулятором у сфері енергетики, НКРЕКП. Допомога США та ЄС підтримує реформи, які покращують незалежність та прозорість НКРЕКП, що принесе користь усім українцям, сприяючи інтеграції України в ЄС і створюючи конкурентоспроможний, орієнтований на ринок сектор", - написала посол США.

Як повідомляв Укрінформ, міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк обговорив вплив останніх російських атак на українську енергетичну систему та потреби енергосектору для відновлення й нарощування потужностей генерації.