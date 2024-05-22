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Енергетики переглянули графіки і додали дві години світла
12:01 22.05.2024 |
Енергетики скасували дію графіків погодинних відключень з 7:00 до 20:00. Раніше передбачалося, що обмеження почнуть діяти з 18:00.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Сьогодні з 00:00 до 07:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень.Наразі, з 07:00 до 20:00 Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився.
Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00.
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