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АНАЛІТИКА

Енергетики переглянули графіки і додали дві години світла

 

Енергетики скасували дію графіків погодинних відключень з 7:00 до 20:00. Раніше передбачалося, що обмеження почнуть діяти з 18:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні з 00:00 до 07:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень.Наразі, з 07:00 до 20:00 Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився.

Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00.

За матеріалами: Економічна правда
 

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