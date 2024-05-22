Фінансові новини
- |
- 22.05.24
- |
- 18:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В ЄС готують санкції щодо російського експорту СПГ, - Reuters
09:25 22.05.2024 |
Країни Європейського союзу хочуть оцінити потенційні санкції щодо Росії через війну проти України, зокрема стосовно введення обмежень на експорт скрапленого природного газу (СПГ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що державам ЄС знадобляться тижні, щоб виробити наступний набір санкцій проти Росії. За словами європейських дипломатів, вони загалом підтримують заходи, включаючи обмеження російського експорту СПГ, що може бути вперше запроваджено.
Країни, включаючи Бельгію, Німеччину та Францію, звернулися до Європейської комісії з проханням оцінити, чи вдарить заборона на перевалку СПГ у європейських портах сильніше по російській економіці, ніж по економіці ЄС.
Як заявив один з дипломатів ЄС у розмові з Reuters, є "широка підтримка, але в основному - питання". Він додав, що відповідний пакет обговорюється, оскільки "раніше не робили нічого подібного", маючи на увазі обмеження щодо СПГ.
Підготовка 14-го пакета санкцій ЄС
Дипломати кажуть, що намагаються узгодити 14-й пакет до того, як Будапешт перейме головувати в ЄС у липні. Варто зазначити, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше намагався заблокувати допомогу Україні та обмеження щодо Москви.
Наразі дипломати ЄС обговорюють, чи слід притягувати компанії з країн блоку до відповідальності за своїх дистриб'юторів у третіх країнах, хоча вони стурбовані зайвою бюрократичною тяганиною, яка завдасть шкоди компаніям після попередніх заходів, згідно з якими контракти повинні включати заборону на реекспорт до Росії.
Також країни ЄС обговорюють окремий пакет для узгодження санкцій проти Білорусі з наступними російськими обмеженнями, та закриття "великої лазівки", яка дозволяла багатьом товарам з ЄС потрапляти до РФ через Білорусь.
Імпорт російського газу до Європи
Нагадаємо, раніше єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила про те, що Євросоюз може запровадити санкції проти російського СПГ. Вона додала, що обмеження проти імпорту природного газу з Росії наразі не планують.
Нагадаємо, минулого року частка російського газу в ЄС становила 15%, тоді як у 2021 році цей показник становив близько 45%. Між тим контракт на транзит газу з Росії через Україну, який був підписаний наприкінці 2019 року між НАК "Нафтогаз України" та "Газпром", спливає 31 грудня 2024-го. Україна вже заявляла, що не продовжить дію угоди.
Детальніше про транзит російського газу - читайте у матеріалі РБК-Україна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Комітет з питань економічного розвитку пропонує Раді надати можливість будь-якому бізнесу бронювати своїх працівників
ТОП-НОВИНИ
|Міністр оборони Британії заявив про докази передачі Китаєм зброї Росії
|До України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні F-16, - Євлаш
|Швеція планує $7 млрд військової підтримки для України у 2024-2026 роках
|Морські дрони СБУ Sea Baby оснастили системами «Град», що підвищило їх ефективність - джерело
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Комітет з питань економічного розвитку пропонує Раді надати можливість будь-якому бізнесу бронювати своїх працівників
|Як можуть зрости ціни на автомобільне паливо з липня: прогноз експертів
|Рада продовжила строк для оформлення земельних паїв ще на три роки
|За місяць банки збільшили обсяги надання кредитів підприємцям
|Нафта дешевшає третю сесію поспіль, Brent опустилася до $82,2 за барель
|Рада хоче декриміналізувати крадіжки на суму до 4552 грн: перше читання
Бізнес
|Вчені створили смолу для 3D-друку очних лінз – це дозволить створювати доступніші індивідуальні інтраокулярні лінзи
|Microsoft представила новий Surface Pro з можливостями штучного інтелекту
|FDA дало «зелене світло» Neuralink Ілона Маска на імплантацію мозкового чипа другому пацієнту
|Blue Origin уперше за майже два роки відправила у космос туристів
|Медведєв пригрозив Яндексу, бо його ШІ не захотів відповідати про нібито нацизм в Україні
|BlackRock веде переговори з урядами різних країн про інвестиції в ШІ
|Renault і Volkswagen не змогли домовитися про спільне виробництво електрокарів