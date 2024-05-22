В ЄС готують санкції щодо російського експорту СПГ, - Reuters

Країни Європейського союзу хочуть оцінити потенційні санкції щодо Росії через війну проти України, зокрема стосовно введення обмежень на експорт скрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що державам ЄС знадобляться тижні, щоб виробити наступний набір санкцій проти Росії. За словами європейських дипломатів, вони загалом підтримують заходи, включаючи обмеження російського експорту СПГ, що може бути вперше запроваджено.

Країни, включаючи Бельгію, Німеччину та Францію, звернулися до Європейської комісії з проханням оцінити, чи вдарить заборона на перевалку СПГ у європейських портах сильніше по російській економіці, ніж по економіці ЄС.

Як заявив один з дипломатів ЄС у розмові з Reuters, є "широка підтримка, але в основному - питання". Він додав, що відповідний пакет обговорюється, оскільки "раніше не робили нічого подібного", маючи на увазі обмеження щодо СПГ.

Підготовка 14-го пакета санкцій ЄС

Дипломати кажуть, що намагаються узгодити 14-й пакет до того, як Будапешт перейме головувати в ЄС у липні. Варто зазначити, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше намагався заблокувати допомогу Україні та обмеження щодо Москви.

Наразі дипломати ЄС обговорюють, чи слід притягувати компанії з країн блоку до відповідальності за своїх дистриб'юторів у третіх країнах, хоча вони стурбовані зайвою бюрократичною тяганиною, яка завдасть шкоди компаніям після попередніх заходів, згідно з якими контракти повинні включати заборону на реекспорт до Росії.

Також країни ЄС обговорюють окремий пакет для узгодження санкцій проти Білорусі з наступними російськими обмеженнями, та закриття "великої лазівки", яка дозволяла багатьом товарам з ЄС потрапляти до РФ через Білорусь.

Імпорт російського газу до Європи

Нагадаємо, раніше єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила про те, що Євросоюз може запровадити санкції проти російського СПГ. Вона додала, що обмеження проти імпорту природного газу з Росії наразі не планують.

Нагадаємо, минулого року частка російського газу в ЄС становила 15%, тоді як у 2021 році цей показник становив близько 45%. Між тим контракт на транзит газу з Росії через Україну, який був підписаний наприкінці 2019 року між НАК "Нафтогаз України" та "Газпром", спливає 31 грудня 2024-го. Україна вже заявляла, що не продовжить дію угоди.

Детальніше про транзит російського газу - читайте у матеріалі РБК-Україна.