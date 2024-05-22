Фінансові новини
- |
- 22.05.24
- |
- 01:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС не проситиме Україну продовжувати угоду про транзит газу з РФ
16:50 21.05.2024 |
Євросоюз не має наміру вимагати від України продовжити контракт на транзит російського газу, повідомив представник Єврокомісії (ЄК) Тім Макфі на прес-конференції у Брюсселі. Поточний контракт між Україною та Росією спливає у 2025 році.
«Як ви знаєте, Україна має угоду про транзит російського газу, яка закінчується до кінця року. І ми ясно дали зрозуміти, що не підштовхуватимемо Україну до продовження цієї угоди», - сказав Макфі.
На конференції офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що Європейський Союз досі отримує 15% газу із Росії. При цьому він наголосив, що європейські країни «більше не зазнають колишнього тиску».
Договір на транзит російського газу через Україну підписано 30 грудня 2019 між «Нафтогазом Україною» та «Газпромом». Він передбачає прокачування 225 млрд куб. м газу, із них 65 млрд куб. м 2020-го і по 40 млрд куб. м - протягом наступних чотирьох років. Договір спливає 31 грудня 2024 року.
У січні уряд України заявив, що не має наміру продовжувати домовленості з Росією. Пізніше цю позицію оголосило Міненерго України. Глава «Нафтогаз України» Олексій Чернишов пояснював, що причина, через яку компанія продовжила транзитну угоду з Росією, полягає в необхідності задовольнити європейський попит у біоресурсі «і залишатися надійним партнером».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Генштабі підтвердили знищення в Криму російського ракетного корабля «Циклон»
|Рада ЄС схвалила конфіскацію прибутків від активів РФ на користь України
|Народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Гривко відкликає свій законопроєкт про демографічні податки
|Кабмін дозволив представникам ТЦК вручати повістки цілодобово
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Видача іпотечних кредитів зросла на 10% за місяць – НБУ
|Нібулон закликав змінити формат бронювання: варіант з 50% вже не працює
|Кабмін виділив 428 млн грн на продовження програми «єВідновлення»
|Українці в Польщі за два роки зареєстрували понад 48 тисяч ФОПів
|За рахунок арештованих активів РФ Україна могла б отримати кредитів на $50 мільярдів - Мінфін США
|Мінфін опустив ставки ОВДП на аукціонах ще на 0,1-0,27 в.п.
Бізнес
|Renault і Volkswagen не змогли домовитися про спільне виробництво електрокарів
|Рада Європи ухвалила першу конвенцію щодо штучного інтелекту
|Intel представила програму Thunderbolt Share, що дозволяє об’єднувати два ПК в один
|TikTok запускає довгі відео, компанія збирається відібрати у Youtube лідерство
|Google Play Protect використовуватиме штучний інтелект для попередження користувачів про неправильну поведінку застосунків
|Незабаром Android зможе визначити, чи був ваш телефон вкрадений
|Kia EV6 отримав рестайлінг ззовні та всередині