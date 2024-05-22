ЄС не проситиме Україну продовжувати угоду про транзит газу з РФ

Євросоюз не має наміру вимагати від України продовжити контракт на транзит російського газу, повідомив представник Єврокомісії (ЄК) Тім Макфі на прес-конференції у Брюсселі. Поточний контракт між Україною та Росією спливає у 2025 році.

«Як ви знаєте, Україна має угоду про транзит російського газу, яка закінчується до кінця року. І ми ясно дали зрозуміти, що не підштовхуватимемо Україну до продовження цієї угоди», - сказав Макфі.

На конференції офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що Європейський Союз досі отримує 15% газу із Росії. При цьому він наголосив, що європейські країни «більше не зазнають колишнього тиску».

Договір на транзит російського газу через Україну підписано 30 грудня 2019 між «Нафтогазом Україною» та «Газпромом». Він передбачає прокачування 225 млрд куб. м газу, із них 65 млрд куб. м 2020-го і по 40 млрд куб. м - протягом наступних чотирьох років. Договір спливає 31 грудня 2024 року.

У січні уряд України заявив, що не має наміру продовжувати домовленості з Росією. Пізніше цю позицію оголосило Міненерго України. Глава «Нафтогаз України» Олексій Чернишов пояснював, що причина, через яку компанія продовжила транзитну угоду з Росією, полягає в необхідності задовольнити європейський попит у біоресурсі «і залишатися надійним партнером».