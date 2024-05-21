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АНАЛІТИКА

США надали Харкову майже 60 трансформаторів для підтримки енергетичної інфраструктури

США надали Харкову майже 60 трансформаторів для підтримки енергетичної інфраструктури

 

Сполучені Штати передали через агентство з міжнародного розвитку USAID майже 60 трансформаторів оператору енергорозподільчої системи Харкова, що дозволить провести термінові ремонтні роботи пошкодженої обстрілами енергомережі міста.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк в соцмережі Х.

"Минулого тижня ми передали через USAID 50 трансформаторів напруги, 9 трансформаторів струму та 80 ізоляторів оператору енергорозподільчої системи Харкова", - зазначила Брінк.



За її словами, передані трансформатори мають допомогти енергетикам провести термінові ремонтні роботи в електромережі міста, які були пошкодженій внаслідок ракетних обстрілів та атак безпілотників з боку Росі.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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