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«Остаточного рішення нема». Міненерго обіцяє посильні тарифи на електрику з червня
11:38 21.05.2024 |
Міністерство енергетики ще не знає, яким буде тариф на електроенергію для населення з червня, але упевнене, що він буде посильним. Про це в вівторок, 21 травня, в ефірі єдиного телемарафону сказав заступним міністра Микола Колісник.
Новий тариф міг бути вже з травня, але Кабмін вирішив притримати ціну ще місяць.
"До кінця місяці [травня] діє чинний тариф. Здійснюються розрахунки щодо продовження спеціальних обов'язків та умов спеціальних обов'язків на різних цінах. Але вони ґрунтуються в першу чергу на тому, що населення повинно бути в змозі оплачувати, щоб це були посильні тарифи. І друге, ці тарифи мають сприяти проведенню ремонтної кампанії", - сказав він.
У 2023 році шляхом підняття тарифу з 1,44-1,68 грн/кВт-год. до 2,64 грн/кВт-год. держава змогла додати 3 ГВт потужності в енергосистему, нагадав чиновник.
"Такий крок є важливим, остаточного рішення щодо конкретної ціни немає", - сказав він.
Новий тариф міг бути вже з травня, але Кабмін вирішив притримати ціну ще місяць.
"До кінця місяці [травня] діє чинний тариф. Здійснюються розрахунки щодо продовження спеціальних обов'язків та умов спеціальних обов'язків на різних цінах. Але вони ґрунтуються в першу чергу на тому, що населення повинно бути в змозі оплачувати, щоб це були посильні тарифи. І друге, ці тарифи мають сприяти проведенню ремонтної кампанії", - сказав він.
У 2023 році шляхом підняття тарифу з 1,44-1,68 грн/кВт-год. до 2,64 грн/кВт-год. держава змогла додати 3 ГВт потужності в енергосистему, нагадав чиновник.
"Такий крок є важливим, остаточного рішення щодо конкретної ціни немає", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи можливе підвищення удвічі, заступник міністра сказав: "Рішення, впевнений, буде збалансованим, щоб той крок був посильним для населення".
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