Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Остаточного рішення нема». Міненерго обіцяє посильні тарифи на електрику з червня

 

Міністерство енергетики ще не знає, яким буде тариф на електроенергію для населення з червня, але упевнене, що він буде посильним. Про це в вівторок, 21 травня, в ефірі єдиного телемарафону сказав заступним міністра Микола Колісник.

Новий тариф міг бути вже з травня, але Кабмін вирішив притримати ціну ще місяць.

"До кінця місяці [травня] діє чинний тариф. Здійснюються розрахунки щодо продовження спеціальних обов'язків та умов спеціальних обов'язків на різних цінах. Але вони ґрунтуються в першу чергу на тому, що населення повинно бути в змозі оплачувати, щоб це були посильні тарифи. І друге, ці тарифи мають сприяти проведенню ремонтної кампанії", - сказав він.

У 2023 році шляхом підняття тарифу з 1,44-1,68 грн/кВт-год. до 2,64 грн/кВт-год. держава змогла додати 3 ГВт потужності в енергосистему, нагадав чиновник.

"Такий крок є важливим, остаточного рішення щодо конкретної ціни немає", - сказав він.

Новий тариф міг бути вже з травня, але Кабмін вирішив притримати ціну ще місяць.

"До кінця місяці [травня] діє чинний тариф. Здійснюються розрахунки щодо продовження спеціальних обов'язків та умов спеціальних обов'язків на різних цінах. Але вони ґрунтуються в першу чергу на тому, що населення повинно бути в змозі оплачувати, щоб це були посильні тарифи. І друге, ці тарифи мають сприяти проведенню ремонтної кампанії", - сказав він.

У 2023 році шляхом підняття тарифу з 1,44-1,68 грн/кВт-год. до 2,64 грн/кВт-год. держава змогла додати 3 ГВт потужності в енергосистему, нагадав чиновник.

"Такий крок є важливим, остаточного рішення щодо конкретної ціни немає", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи можливе підвищення удвічі, заступник міністра сказав: "Рішення, впевнений, буде збалансованим, щоб той крок був посильним для населення".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6650
  0,2378
 0,60
EUR
 1
 43,0802
  0,3253
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5156  0,08 0,21 40,0389  0,05 0,11
EUR 42,8267  0,08 0,19 43,5678  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7900  0,13 0,34 39,8300  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес