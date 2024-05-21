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Графіки відключень світла сьогодні діятимуть в усіх областях - у разі перевищення лімітів
09:34 21.05.2024 |
У вівторок, 21 травня, в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для промисловості й населення при перевищенні лімітів споживання.
Як передає Укрінформ, про це повідомило НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.
"З 00:00 та впродовж доби по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень. Вони можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до кожного обленерго", - йдеться у повідомленні.
В енергокомпанії зауважили, що про відключення у регіоні можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Головна причина застосування заходів обмеження - наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п'ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.
Як повідомлялося, в Україні завдяки сприятливій погоді дефіцит в енергосистемі дещо зменшився, однак залишається суттєвим у вечірні й нічні години. Імпорт електроенергії 20 травня запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 19 499 МВт-год.
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