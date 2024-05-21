Суд відхилив скаргу, яка давала шанс на відновлення роботи Сахалінського родовища

Шостий апеляційний адміністративний суд (ШААС) відмовився задовольнити скаргу, яка давала шанс на відновлення роботи Сахалінського газового родовища. Про це з зали суду повідомив кореспондент LIGA.net.

Заявником у справі було не Укрнафтобуріння (компанія, яка розробляла родовище), а державна компанія "Українські енергетичні машини" (колишній Турбоатом).

Видобуток на Сахалінському родовищі зупинено за рішенням ШААС, який скасував наказ Держгеонадра №204, де фігурувало не лише Укрнафтобуріння, але й багато інших компанії та їхніх спецдозволів, зокрема й Українські енергетичні машини.

Розглянувши справу, суд закрив апеляційне провадження, тому Укрнафтобуріння і далі буде простоювати.

"В апеляційної інстанції був шанс виправити ту катастрофічну помилку з зупинкою видобутку на Сахалінському родовищі. Вона нею не скористалася", - відреагував на рішення суду Олег Мальчик, голова правління Укрнафтобуріння.

Він додав, що це не останній шанс на відновлення видобутку, тому що на розгляді ШААС залишається заява Укрнафтобуріння про перегляд рішення за нововідкритими обставинами.

Олег Мальчик додав, що розглядає ситуацію довкола ліцензії на видобуток на Сахалінському родовищі як юридичний нонсенс.

4 грудня 2023 року Державна служба геології та надр анулювала спеціальний дозвіл №6349 від 10 липня 2019 року, наданий Укрнафтобурінню з метою видобування вуглеводнів Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. Спецдозвіл припинили на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду.

Укрнафтобуріння звернулося до Верховного суду, але той не побачив підстав для касаційного перегляду.