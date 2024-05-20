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АНАЛІТИКА

Австрія виділить 5 мільйонів євро на відновлення енергетики України

 

Уряд Австрії виділить 5 мільйонів євро для фонду підтримки енергетики України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ORF.

У пресрелізі австрійського Міністерства енергетики йдеться, що ці гроші будуть використані для відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була серйозно пошкоджена після більш ніж двох років широкомасштабної війни.

Гроші, які надходять з бюджету профільного міністерства, мають бути використані на закупівлю терміново необхідних запчастин, генераторів та ремонт ліній електропередачі.

Міністерка енергетики Леонор Гевесслер заявила, що як нейтральна країна Австрія "також зобов'язана стояти на боці людяності в цій війні".

Посол України в Австрії Василь Химинець подякував Відню за "потужний сигнал солідарності".

Раніше повідомляли, що Німеччина надасть грант на 45 мільйонів євро для якомога швидшого відновлення енергетики України після російських атак.

Також повідомляли, що Велика Британія додатково внесе до фонду підтримки енергетики України 23 мільйони євро.

Нещодавно Литва оголосила, що передасть Україні обладнання для теплових електростанцій.

Перед цим Сполучені Штати передали низці українських регіонів ще понад сотню генераторів і 13 одиниць техніки для служб надзвичайних ситуацій.
Ключові теги: Австрія
 

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