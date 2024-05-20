Фінансові новини
- |
- 20.05.24
- |
- 19:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Австрія виділить 5 мільйонів євро на відновлення енергетики України
17:49 20.05.2024 |
Уряд Австрії виділить 5 мільйонів євро для фонду підтримки енергетики України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ORF.
У пресрелізі австрійського Міністерства енергетики йдеться, що ці гроші будуть використані для відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була серйозно пошкоджена після більш ніж двох років широкомасштабної війни.
Гроші, які надходять з бюджету профільного міністерства, мають бути використані на закупівлю терміново необхідних запчастин, генераторів та ремонт ліній електропередачі.
Міністерка енергетики Леонор Гевесслер заявила, що як нейтральна країна Австрія "також зобов'язана стояти на боці людяності в цій війні".
Посол України в Австрії Василь Химинець подякував Відню за "потужний сигнал солідарності".
Раніше повідомляли, що Німеччина надасть грант на 45 мільйонів євро для якомога швидшого відновлення енергетики України після російських атак.
Також повідомляли, що Велика Британія додатково внесе до фонду підтримки енергетики України 23 мільйони євро.
Нещодавно Литва оголосила, що передасть Україні обладнання для теплових електростанцій.
Перед цим Сполучені Штати передали низці українських регіонів ще понад сотню генераторів і 13 одиниць техніки для служб надзвичайних ситуацій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У «Резерв+» вже влітку буде електронний військовий квиток
|Міністерство Оборони України запровадило електронну чергу до ТЦК, але поки не у всі
|Ракети до ППО і не тільки. У Британії розповіли, яку допомогу надішлють Україні в травні
|Литва передасть шість радарів AMBER-1800 Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Ремонт кавомашин своїми руками
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|Австрія виділить 5 мільйонів євро на відновлення енергетики України
|Каталог харчування ЗСУ поповнився 30 позиціями
|Нафта перейшла до зниження, Brent торгується нижче $84 за барель
|В Україні розширили перелік критеріїв для бронювання працівників ОПК
|В Україні у I кварталі зареєстрували 9 нових індустріальних парків
|За рік послугою єЧерга для перетину кордону скористалися 900 тисяч вантажівок
Бізнес
|Google Play Protect використовуватиме штучний інтелект для попередження користувачів про неправильну поведінку застосунків
|Незабаром Android зможе визначити, чи був ваш телефон вкрадений
|Kia EV6 отримав рестайлінг ззовні та всередині
|Apple офіційно анонсувала нові функції iOS 18
|Представлено Sony Xperia 1 VI: Snapdragon 8 Gen 3, LTPO-дисплей із частотою 1-120Hz, покращений звук і камера з оптичним зумом 7,1x
|Влада Канади заарештувала «криптокороля» Ейдена Плетерскі через аферу на $30 млн
|Microsoft просить частину персоналу у КНР переїхати на тлі напруженості між Китаєм і США