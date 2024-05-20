Регулятор підвищив граничні ціни на електроенергію для бізнесу

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), з 31 травня підвищила цінові обмеження на ринку електроенергії, так звані прайс-кепи. Відповідне рішення члени комісії ухвалили на засіданні в понеділок, 20 травня.

У вечірні години пік прайс-кепи підвищаться на 20%, вночі в окремі години - більше ніж удвічі.

Учасники ринку сподіваються, що підвищення прайс-кепів дасть змогу стабілізувати енергосистему й збільшити імпорт у нічні години.

Зараз в Україні вимикають світло вночі, бо імпортери не можуть купити електроенергію в Європі та вигідно перепродати: вночі ціни на європейських ринках зростають і перевищують граничні ціни в Україні.

Ось як зміняться граничні ціни для ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку:

→ верхні:

* з 00:00 до 07:00 - підвищуються з 3000 до 5600 грн/МВт·год;

* з 07:00 до 08:00 - підвищуються з 5600 до 6900 грн/МВт·год;

* з 08:00 до 11:00 - залишаються 6900 грн/МВт·год;

* з 11:00 до 17:00 - залишаються 5600 грн/МВт·год;

* з 17:00 до 23:00 - підвищуються з 7500 до 9000 грн/МВт·год;

* з 23:00 до 00:00 - підвищуються з 3000 до 6900 грн/МВт·год.

→ нижні:

* протягом доби - 10 грн/МВт·год.

Для балансуючого ринку:

→ верхні:

* з 00:00 до 07:00 - підвищуються з 4000 до 6600 грн/МВт·год;

* з 07:00 до 17:00 - залишаються 8250 грн/МВт·год;

* з 17:00 до 23:00 - підвищуються з 8250 до 10 000,00 грн/МВт·год;

* з 23:00 до 00:00 - підвищуються з 4000 до 8250 грн/МВт·год;

→ нижні:

* протягом доби - 0,01 грн за МВт-год.

"Такий профіль граничних цін дасть можливість забезпечити максимальну кількість імпортованої енергетичної енергії з суміжних країн Європейського Союзу", - сказав директор департаменту енергоринку Ілля Сідоров.

Промислові споживачі, які купують електроенергію в вечірні години та вночі за ринковою ціною, відповідно, платитимуть більше.