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Укренерго прогнозує зменшення обсягів відключень
09:38 20.05.2024 |
Цього тижня внаслідок потепління є ймовірність, що вдасться уникнути відключень споживачів у нічні та ранкові години.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Укрінформ.
"Якщо порівнювати з минулим тижнем, то погодні умови будуть більш сприятливими. Відповідно, споживання буде трохи меншим, ніж було минулого тижня", - сказав Кудрицький.
Він висловив сподівання, що це дозволить уникати відключень вночі та у ранкові години.
"За даних умов світло вимикатимуть, поки не відновиться генерація. А це займе місяці - за умови, що не буде нових обстрілів. Тому протягом літа, осені й зими нам треба бути готовими до того, що періодично можуть застосовуватися графіки відключень", - зазначив очільник Укренерго.
Він наголосив, що зараз в енергосистемі сильний дефіцит саме у виробництві електроенергії, й електростанції, що отримали важкі пошкодження, швидко відновити не вдасться.
Як повідомлялося, з 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції.
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