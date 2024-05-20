Укренерго прогнозує зменшення обсягів відключень

Цього тижня внаслідок потепління є ймовірність, що вдасться уникнути відключень споживачів у нічні та ранкові години.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Укрінформ.

"Якщо порівнювати з минулим тижнем, то погодні умови будуть більш сприятливими. Відповідно, споживання буде трохи меншим, ніж було минулого тижня", - сказав Кудрицький.

Він висловив сподівання, що це дозволить уникати відключень вночі та у ранкові години.

"За даних умов світло вимикатимуть, поки не відновиться генерація. А це займе місяці - за умови, що не буде нових обстрілів. Тому протягом літа, осені й зими нам треба бути готовими до того, що періодично можуть застосовуватися графіки відключень", - зазначив очільник Укренерго.

Він наголосив, що зараз в енергосистемі сильний дефіцит саме у виробництві електроенергії, й електростанції, що отримали важкі пошкодження, швидко відновити не вдасться.

Як повідомлялося, з 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції.