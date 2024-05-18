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У суботу обмеження енергопостачання діятиме тільки для промисловості – «Укренерго»
23:23 17.05.2024 |
Диспетчерський центр "Укренерго" у суботу 18 травня з 19:00 до 24:00 застосовуватиме графіки обмеження потужності тільки для промислових споживачів.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Зазначається, що для побутових споживачів обмеження не прогнозуються. Однак в "Укренерго" наголошують, що повідомляють повідомляє лише часові межі, в які діють графіки погодинних відключень.
Відповідно можливе обмеження споживання при перевищенні регіоном визначених лімітів. Інформацію, чи будуть застосовані відключення та коли саме у певному регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Додається, що обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
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