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АНАЛІТИКА

У суботу обмеження енергопостачання діятиме тільки для промисловості – «Укренерго»

 

Диспетчерський центр "Укренерго" у суботу 18 травня з 19:00 до 24:00 застосовуватиме графіки обмеження потужності тільки для промислових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що для побутових споживачів обмеження не прогнозуються. Однак в "Укренерго" наголошують, що повідомляють повідомляє лише часові межі, в які діють графіки погодинних відключень.

Відповідно можливе обмеження споживання при перевищенні регіоном визначених лімітів. Інформацію, чи будуть застосовані відключення та коли саме у певному регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Додається, що обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
За матеріалами: Економічна правда
 

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