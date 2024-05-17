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Кабмін зняв обмеження на бронювання працівників ПЕК

 

Кабінет Міністрів України зняв обмеження на бронювання працівників паливно-енергетичного комплексу та підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги та/або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у постанові уряду №555 від 14 травня.

Згідно з документом, працівники вказаних підприємств підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Крім того, до них не застосовуються обмеження щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

Підлягають бронюванню також працівники аварійно-відновлюваних бригад, що забезпечують роботу електронних комунікаційних мереж у період знеструмлень та проводять аварійне відновлення комунікацій у прифронтових областях; працівники підрядних організацій, що забезпечують безперебійне функціонування енергосистеми; працівники, які здійснюють будівництво, ремонт та/або розміщення газопоршневих та газотурбінних установок, у тому числі когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів.

Як повідомлялося, 7 травня Кабінет Міністрів продовжив на місяць строки дії чинних відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаним згідно з постановою уряду №76.
 

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