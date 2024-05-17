Низка обленерго повідомляють про зміну в їхніх регіонах тривалості обмежень е/е у п'ятницю

Низка операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) повідомляють про зміну графіків погодинних відключень е/е (ГПВ) побутовим споживачам 17 травня, порівняно з анонсованими НЕК "Укренерго" на цей день обмеженнями в Україні з 00:00 до 08:00 і з 19:00 до 24:00.

"Доведені НЕК "Укренерго" для Запорізької області на 17 травня ліміти потужності дозволяють уникнути застосування в регіоні відключень для населення. Але - виключно за умови ощадливого споживання", - пише у фейсбуці "Запоріжжяобленерго".

Згідно з повідомленням, якщо рівень споживання електроенергії зростатиме, заради збереження стабільної роботи енергосистеми ОСР буде змушений знову вдатися до погодинних відключень.

"Черкасиобленерго" повідомило про застосування графіків для однієї з черг з 06:00 до 08:00, а потім почергово з 20:00 до 24:00.

"Чернігівобленерго" інформує про очікуваний дефіцит електроенергії в області лише ввечері з 21:00 до 23:00 та застосування обмежень електропостачання в цей час для однієї з черг.

Водночас, за інформацією ДТЕК "Дніпровські електромережі", у Дніпропетровській області з 00:00 можливе подовження відключень до 9:00 (замість анонсованих "Укренерго" 8 ранку).

Про подібну ситуацію повідомив також голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"На жаль, через збільшення навантаження на енергосистему, погодинні відключення електроенергії у Львівській області продовжили до 9-ї години ранку 17 травня", - написав він у телеграмі у четвер увечері.

Як повідомлялося, увечері четверга НЕК "Укренерго" повідомила, що в п'ятницю, 17 травня, графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових і промислових споживачів діятимуть по всій Україні з 00:00 до 08:00 і з 19:00 до 24:00. "Укренерго" доводить обленерго ліміти споживання, відповідно до яких вони розраховують умови постачання е/е споживачам.