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АНАЛІТИКА

По всій Україні діють графіки погодинних відключень, – Укренерго

 

В українській енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит. Тож 16 травня в усіх регіонах країни діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Більшу частину доби в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 00:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень.

Отримати інформацію про те, як саме діятимуть обмеження, можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах, пояснили в компанії.

Як додали в "Укренерго", минулої доби, 15 травня, з 19:25 до 22:00 були застосовані аварійні відключення промислових та побутових споживачів по всій країни. Але, через зростання споживання, ці обмеження були подовжені до 23:40.

Для подолання дефіциту в енергосистемі вчора було активовано аварійне постачання електроенергії з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини. Також, з 10:00 до 17:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 01:00.

Крім того, упродовж доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови планується імпрт електроенергії загальним обсягом 23 488 МВт-год.

Як повідмолялося, ввечері 14 травня вперше за довгий час в усіх регіонах України було запроваджено аварійні відключення світла. Причиною відключень стали значний дефіцит потужностей в енергосистемі після російських атак, а також зростання споживання електроенергії через похолодання.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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