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В усій Україні 16 травня будуть погодинні відключення світла
23:13 15.05.2024 |
Протягом четверга, 16 травня, по всій Україні для побутових і промислових споживачів будуть діяти планові обмеження енергопостачання - графіки погодинних відключень, повідомила національна компанія "Укренерго".
"Причина обмежень - збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п'яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня", - повідомила компанія в середу, 15 травня.
В "Укренерго" додали, що контрольовані відключення допоможуть зробити ситуацію більш передбачуваною для споживачів, а роботу енергосистеми - більш безпечною
У компанії пообіцяли, що інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у кожному регіоні, можна буде отримати на сторінках обласних енергетичних компаній в інтернеті.
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