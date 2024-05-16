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АНАЛІТИКА

В усій Україні 16 травня будуть погодинні відключення світла

 

Протягом четверга, 16 травня, по всій Україні для побутових і промислових споживачів будуть діяти планові обмеження енергопостачання - графіки погодинних відключень, повідомила національна компанія "Укренерго".

"Причина обмежень - збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п'яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня", - повідомила компанія в середу, 15 травня.

В "Укренерго" додали, що контрольовані відключення допоможуть зробити ситуацію більш передбачуваною для споживачів, а роботу енергосистеми - більш безпечною

У компанії пообіцяли, що інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у кожному регіоні, можна буде отримати на сторінках обласних енергетичних компаній в інтернеті.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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