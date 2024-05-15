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«Укренерго» прогнозує аварійні відключення на п'ять годин та рекордний імпорт електроенергії
12:23 15.05.2024 |
НЕК "Укренерго" прогнозує при зростанні споживання з 18:00 до 23:00 15 травня аварійні відключення електроенергії для населення.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"При зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00-23:00, "Укренерго" прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, сьогодні з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів також діятимуть графіки обмеження потужності.
Як додали в "Укренерго", упродовж доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови очікується рекордний імпорт електроенергії загальним обсягом 23 692 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 628 МВт.
Для подолання дефіциту також залучається аварійна допомога з енергосистем країн ЄС. Зокрема, сьогодні нею користувалися з 00:00 до 07:00.
Як повідмолялося, ввечері 14 травня в усіх регіонах України було запроваджено аварійні відключення світла. Причиною відключень стали значний дефіцит потужностей в енергосистемі після російських атак, а також зростання споживання електроенергії через похолодання.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.
Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.
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