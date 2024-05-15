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Зеленський підписав закон про експорт біогазу до ЄС
22:52 14.05.2024 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану".
Відповідний законопроєкт № 9456 поаернуто з підписом голови держави 14 травня, свідчить інформація на сайті парламенту.
Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 20 березня.
Закон має врегулювати митний контроль та митне оформлення біометану, що експортується за кордон трубопровідним транспортом (газопроводами).
У пояснювальній записці до нього зазначалося, що українські компанії вже розробляють проєкти по виробництву біометану та закачування до газових мереж. Зокрема, більше 10 агрохолдингів розглядають можливість виходу на ринок біометану і планують будівництво понад 30 біометанових заводів із загальною потужністю виробництва понад 220 млн куб м на рік.
За інформацією Біоенергетичної асоціації, в Україні працюють 77 біогазових установок. Вони виробляють до 260 млн куб м палива на рік, які можна переробити на майже 150 млн куб м біометану. А до 2030 року загальне виробництво біометану в Україні може досягти 1 млрд куб м на рік.
При цьому біометан може використовуватись для заміщення природного газу, виробництва теплової енергії і електричної енергії, як паливо для транспорту, сировина для хімічної промисловості, сприятиме диверсифікації джерел енергії, прискорення переходу на чисту енергію, залучення інвестицій.
Однак через неврегульованість митного оформлення біометану його експорт залишався неможливим, вказували автори законопроєкту.
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