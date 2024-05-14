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АНАЛІТИКА

Кабмін спростив бронювання працівників, залучених до відновлення енергетики

 

Кабінет міністрів 14 травня вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану, передбаченого постановою №76. Відповідно до них спрощено бронювання працівників, залучених до відновлення енергетики, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про бронювання працівників підприємств, установ і організацій, паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або постачання обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ майна об'єктів критичної інфраструктури, безперебійне функціонування Об'єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України в особливий період.

Перелік підприємств, установ і організацій затверджується Міненерго.

7 травня Кабінет міністрів продовжив на місяць термін всіх чинних бронювань від мобілізації.

8 травня уряд змінив порядок бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану. Тепер затверджувати списки заброньованих буде не Генеральний штаб Збройних Сил України, а Міністерство оборони.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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