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Кабмін спростив бронювання працівників, залучених до відновлення енергетики
17:44 14.05.2024 |
Кабінет міністрів 14 травня вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану, передбаченого постановою №76. Відповідно до них спрощено бронювання працівників, залучених до відновлення енергетики, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Йдеться про бронювання працівників підприємств, установ і організацій, паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або постачання обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ майна об'єктів критичної інфраструктури, безперебійне функціонування Об'єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України в особливий період.
Перелік підприємств, установ і організацій затверджується Міненерго.
7 травня Кабінет міністрів продовжив на місяць термін всіх чинних бронювань від мобілізації.
8 травня уряд змінив порядок бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану. Тепер затверджувати списки заброньованих буде не Генеральний штаб Збройних Сил України, а Міністерство оборони.
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