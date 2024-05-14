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АНАЛІТИКА

Уряд спростив розміщення газопоршневих і газотурбінних установок

 

Кабінет міністрів під час засідання 14 травня ухвалив постанову, яка спрощує розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов'язаних із ними мереж.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Знімаємо цілу низку бюрократичних процедур, аби процес рухався швидше", - заявив прем'єр.

"Ситуація надзвичайно складна. Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації", - додав Шмигаль.

За його словами, у квітні-травні Україна отримала понад 600 тонн гуманітарної допомоги для енергетичної безпеки - ге генератори, трансформатори, кабелі, ізолятори та багато іншого.
За матеріалами: Економічна правда
 

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