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Уряд спростив розміщення газопоршневих і газотурбінних установок
16:59 14.05.2024 |
Кабінет міністрів під час засідання 14 травня ухвалив постанову, яка спрощує розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов'язаних із ними мереж.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Знімаємо цілу низку бюрократичних процедур, аби процес рухався швидше", - заявив прем'єр.
"Ситуація надзвичайно складна. Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації", - додав Шмигаль.
За його словами, у квітні-травні Україна отримала понад 600 тонн гуманітарної допомоги для енергетичної безпеки - ге генератори, трансформатори, кабелі, ізолятори та багато іншого.
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