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Час дії обмежень для промисловості збільшився до 15 годин: імпорт електрики б'є рекорди
11:53 14.05.2024 |
У вівторок графіки обмеження електропостачання для промисловості будуть діяти з 16:00 до 7:00 ранку наступного дня (15 годин). Водночас у понеділок графіки обмеження споживання для промисловості діяли 14 годин.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Ще вчора обмеження промисловості планувалися з 17:00 до 24:00, але через зростання споживання Диспетчерський центр "Укренерго" був вимушений продовжити їх до 07:00.
"Сьогодні, 14 травня, графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 16:00 до 07:00 15 травня", - йдеться у повідомленні.
Крім того, імпорт електроенергії з сусідніх країн знову б'є рекорди. Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови імпортують електрики загальним обсягом 21 072 МВт-год.
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