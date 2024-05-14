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АНАЛІТИКА

У квітні на майданчику Української енергетичної біржі реалізували майже 142 мільйони кубометрів газу

 

На майданчику Української енергетичної біржі (УЕБ) у квітні 2024 року реалізували 141,981 млн кубометрів природного газу на різних сегментах ринку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЕБ.

"Загалом реалізовано 140,74 млн куб. м природного газу на середньо- та довгостроковому ринку. На короткостроковому ринку реалізовано 1241 тис. куб. м природного газу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на середньо- та довгостроковому ринку у квітні ціна реалізованих позицій перебувала в діапазоні 11,4 - 13,4 тис. грн за 1 тис. кубометрів. На короткостроковому ринку протягом місяця біржові курси змінювались у діапазоні 11,4 - 13,2 тис. грн. Середньозважена ціна квітня була на 0,26% більшою порівняно з березнем. Порівняно із квітнем 2023 року середньозважена ціна менша на 25,03%.

Як повідомлялося, у березні 2024 року на УЕБ реалізували 135,7 млн кубометрів природного газу на різних сегментах ринку.
 

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