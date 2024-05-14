Фінансові новини
- |
- 14.05.24
- |
- 12:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У квітні на майданчику Української енергетичної біржі реалізували майже 142 мільйони кубометрів газу
10:51 14.05.2024 |
На майданчику Української енергетичної біржі (УЕБ) у квітні 2024 року реалізували 141,981 млн кубометрів природного газу на різних сегментах ринку.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЕБ.
"Загалом реалізовано 140,74 млн куб. м природного газу на середньо- та довгостроковому ринку. На короткостроковому ринку реалізовано 1241 тис. куб. м природного газу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на середньо- та довгостроковому ринку у квітні ціна реалізованих позицій перебувала в діапазоні 11,4 - 13,4 тис. грн за 1 тис. кубометрів. На короткостроковому ринку протягом місяця біржові курси змінювались у діапазоні 11,4 - 13,2 тис. грн. Середньозважена ціна квітня була на 0,26% більшою порівняно з березнем. Порівняно із квітнем 2023 року середньозважена ціна менша на 25,03%.
Як повідомлялося, у березні 2024 року на УЕБ реалізували 135,7 млн кубометрів природного газу на різних сегментах ринку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем'єр
|ЄС остаточно схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною з запобіжниками
|Російська база ППО на горі Ай-Петрі була атакована вранці, загинув командир частини, - ЗМІ
|Справа про розробку системи «Дзвін» для ЗСУ: НАБУ провело обшуки у колишнього начальника військ зв'язку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|Нижче за 27 грн/л: роздрібна ціна на автогаз повзе донизу
|Час дії обмежень для промисловості збільшився до 15 годин: імпорт електрики б'є рекорди
|Агенція Міноборони почала купувати продукти для ЗСУ за новим каталогом
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.05.24
|У квітні на майданчику Української енергетичної біржі реалізували майже 142 мільйони кубометрів газу
|НБУ відмовився збільшити строки повернення експортної виручки: Дуже небезпечно
|АрселорМіттал Кривий Ріг у квітні майже вдвічі збільшив виробництво сталі та прокату
Бізнес
|Renault представила новий кросовер Symbioz
|Вийшло перше музичне відео, повністю створене моделлю штучного інтелекту Sora від OpenAI
|FT: світовий автопром почав робити ставку на plug-in гібриди замість електрокарів
|Huawei Pura 70 Ultra визнаний найкращим камерофоном світу за версією DxOMark
|OpenAI представила інструменти для виявлення ШІ-контенту
|У Пентагоні кажуть, що заблокували доступ до Starlink для росіян в Україні
|Процесор Apple M4 випереджає Intel Core i9-14900KS на 16% в тесті одноядерної продуктивності Geekbench