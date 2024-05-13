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АНАЛІТИКА

Укренерго вводить нові обмеження електропостачання для промисловості

 

Більшу частину доби в Україні зберігається дефіцит електроенергії; очікується, що обмеження споживання для промисловості будуть діяти з 17:00 до 24:00.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

Зазначається, що станом на 9:10 13 травня споживання зросло на 6,7% порівняно з тим же часом у попередній робочий день, 10 травня.

"В енергосистемі більшу частину доби зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. <...> Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів із 17:00 до 24:00", - ідеться в повідомленні.

Вчора, 12 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит Укренерго було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 06:00 та з 20:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини.

Також із 08:00 до 19:00 на запит польського оператора українська енергосистема приймала надлишки електроенергії з Польщі.

Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.

В Укренерго закликали ощадливо витрачати електроенергію, особливо з 17:00 до 24:00.

За інформацією компанії, станом на ранок знеструмлені 412 населених пунктів.

Як повідомлялось, за словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, в Україні зараз діють лише обмеження потужності для промисловості, однак якщо ситуація в енергосистемі погіршиться - можливе повернення до графіків погодинних відключень.
 

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