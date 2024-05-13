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АНАЛІТИКА

Буде складно без обмежень: У Міненерго закликали готуватися до складної зими

 

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Про це міністр повідомив в ефірі єдиного телемарафону.

За словами Галущенка, упродовж останніх місяців українська енергосистема зазнала найбільших пошкоджень з часів початку повномасштабної війни з Росією. Він закликав українців заощаджувати світло.

"На сьогодні ми вже втратили близько 8 ГВт потужності в системі. Якби це відбулося в будь-якій іншій країні, був би вже тотальний блекаут. Ситуація складна. Але світло сьогодні є, система збалансована", - наголосив він.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи будуть в умовах, що склалися, обмеження електропостачання споживачів, які були у 2022-2023 роках, міністр енергетик визнав, що "буде складно втримати систему без обмежень, особливо взимку".

"Треба також враховувати, що ми нині фіксуємо ситуацію станом на зараз, а ситуацію до зими з урахуванням наступних обстрілів або їх впливу на систему важко передбачити. Але очевидно, що буде ще додатковий негативний вплив на систему. Тому ситуація буде складна", - додав урядовець.

Галущенко порадив всім споживачам готуватися до складної зими, водночас наголосив, що енергетики зроблять усе можливе, щоб вона пройшла стабільно.

Водночас, за його словами, труднощі з електропостачанням можуть бути і влітку. Утім, у цей період року балансувати систему допомагають потужності відновлюваних джерел енергії, зокрема сонячні електростанції.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.
За матеріалами: Економічна правда
 

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