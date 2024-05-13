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АНАЛІТИКА

Підвищення тарифів на електроенергію для населення в Україні може бути дещо вищим, ніж очікувалося

 

Якщо наприкінці квітня новим тарифом називали 3,5 грн/кВт-год (максимальний рівень - ред.), то зараз розглядається максимальний рівень - близько 4 грн/кВт-год.

Про це РБК-Україна повідомило кілька джерел в уряді та на енергетичному ринку.

мовірність підвищення тарифу підтвердили і у Міністерстві енергетики. "Очевидно, що незначне підвищення тарифів таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не ухвалене - тривають дискусії та розрахунки. Але найімовірніше це відбудеться найближчим часом", - сказала заступник міністра енергетики України Світлана Грінчук в ефірі телемарафону.

Наразі в Україні діє тариф для населення 2,64 грн/кВт-год. Новий тариф може бути більшим на 50% - 3,96 грн/кВт-год. "Рішення ще немає, але обговорюється стеля на рівні 3,96 грн/кВт-год", - сказав співрозмовник.

Народний депутат Олексій Кучеренко також повідомив про те, що за його даними, новий тариф обговорюється в межах 3,5-4 грн/кВт-год.

Тариф на електроенергію для населення затверджує Кабінет міністрів з подання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Зростання тарифу продовжиться

Підвищення тарифу може статися з 1 червня чи з 1 липня. Поки що, за інформацією джерел видання, остаточної дати не визначено. Але, мабуть, це буде лише черговий - другий етап зростання ціни електроенергії для населення.

Перший етап підвищення тарифу запровадили з 1 червня 2023 року. Тоді диференційований тариф замінили на єдиний. До червня перші 250 кВт-год на місяць стояли 1,44 гривні/кВт-год, за більшого споживання тариф становив 1,68 грн/кВт-година. З 1 червня тариф став єдиним - 2,64 грн/кВт-год.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що наступний етап підвищення буде до ринкового рівня - до 5,5 грн/кВт-год. За останніми даними видання, зараз ринковим тарифом вважається 8 грн/кВт-год.

Чому підвищують тариф

Необхідність підвищення тарифу в уряді пояснюють нестачею коштів на відновлення енергетики після нової хвилі атак на енергосистему з 22 березня 2024 року.

"Ми повинні усвідомлювати, що починаючи з 22 березня росіяни масовано атакують і дуже прицільно наші об'єкти і на сьогоднішній день вже втрачено більше 8 ГВт і це величезний обсяг потужностей, що генерують, значно пошкоджені і об'єкти системи передачі", - сказав Грінчук.

Підвищення тарифу влітку минулого року також пояснювали необхідністю додаткових коштів на відновлення енергосистеми після руйнувань восени та взимку у 2022-2023 роках.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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