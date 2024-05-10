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Св. Франциск Асізський
Шмигаль пообіцяв суттєву децентралізацію енергосистеми України за пів року
17:22 10.05.2024 |
В уряді України розраховують протягом наступного півріччя суттєво децентралізувати енергосистему.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 10 травня.
"Велику ставку робимо на децентралізацію енергосистеми. Фонд енергоефективності запустив програму "ГрінДІМ". ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення", - пояснив Шмигаль.
Він додав, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила відповідне рішення про те, що нові генеруючі установки будуть приєднуватися до електричних мереж за спрощеною процедурою та без сплати ставки за приєднання.
"Розраховуємо, що протягом наступного півріччя зможемо суттєво децентралізувати нашу енергосистему", - підкреслив Шмигаль.
Він зазначив, що ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших, а ремонти мережі та генерації ідуть 24/7.
За словами Шмигаля, у квітні Україна була вимушена імпортувати електроенергії на третину більше, ніж у березні. Так, "Укренерго" постійно залучає допомогу від сусідніх країн.
Приєднання нових виробників електроенергії до мереж
Як повідомлялося, напередодні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, спростила процедуру приєднання генеруючих установок (газотурбінних, газопоршневих, когенераційних тощо) до електричних мереж.
Зокрема, Нацкомісія зобов'язала приєднувати генеруючі установки до електромереж без сплати ставки за приєднання та спростила відповідну процедуру.
"Це є важливим з огляду на суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетно-дронових ударів РФ, що негативно позначилось на стійкості енергетичної системи України", - зауважили у НКРЕКП.
Раніше голова "Укренерго" Волдимир Кудрицький зазначав, що промисловим споживачам електроенергії було б доцільно розглянути можливості забезпечення себе власною генерацією для підвищення стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі України.
Він пояснив, що разом із відновленням пошкоджених внаслідок російських атак об'єктів потрібно будувати й нові електростанції. Вони мають замінити ті енергоблоки, які дуже сильно пошкоджені і їх відновлення займе дуже багато часу.
Згодом глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що "Нафтогаз" готовий надавати інфраструктуру своїх підприємств для оперативного під'єднання газових установок виробництва електроенергії та забезпечити їх необхідним обсягом природного газу.
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