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АНАЛІТИКА

Україна у квітні зменшила експорт електроенергії у 13 разів - аналітики

Україна у квітні зменшила експорт електроенергії у 13 разів - аналітики

 

За даними порталу EnergyMap, у квітні порівняно з березнем Україна зменшила експорт електроенергії у 13 разів - до 12 тис. МВт-год, імпорт зріс на третину - до 223,9 тис. МВт-год.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group у Фейсбуці.

"У квітні імпорт електроенергії перевершив експорт у понад 18 разів. Продавати за кордон через російські удари по енергетичній інфраструктурі довелося значно менше. Проти березня експорт упав у 13 разів і склав 12 тис. МВт-год", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що 36% експорту (4,2 тис. МВт-год.) надійшло до Угорщини; 33% (4 тис. МВт-год.) - до Молдови; 20% (2,4 тис. МВт-год.) - до Румунії; 10% (1,2 тис. МВт-год.) - до Словаччини; 1% (0,1 тис. МВт-год.) - до Польщі.

Імпорт електроенергії у квітні 2024 року порівняно із березнем зріс на третину - до 223,9 тис. МВт-год. Із них 44% (97,7 тис. МВт-год.) надійшло з Угорщини; 21% (48 тис. МВт-год.) - із Румунії; 19% (43,3 тис. МВт-год) - зі Словаччини; 9% (20,4 тис. МВт-год.) - із Молдови; 7% (14,5 тис. МВт-год.) - із Польщі.

Як повідомлялося, у березні порівняно з лютим Україна збільшила експорт електроенергії у 2,4 раза - до 154,1 тис. МВт-год, імпорт у 2 рази - до 168,3 тис. МВт-год.
 

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