Промисловості збільшили час обмежень енергопостачання

Укренерго збільшило час обмеження потужності енергопостачання для промислових споживачів: графіки діятимуть з 18:00 сьогодні, 10 травня до 07:00 наступного дня. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

У разі зростання споживання можливе застосування аварійних відключень.

Укренерго почало обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу з 8 травня, після масованої ракетно-дронової атаки Росії. Першого дня обмеження вводили з 18:00 до 24:00. Наступного дня було оголошено аналогічний графік, але його продовжили до 07:00 ранку 10 травня.

В Укренерго зазначають, що в енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії через масштабні пошкодження українських електростанцій.

Обмеження споживання - це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п'ятої цього року прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях.

Учора, 9 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит Укренерго було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 19:00 до 22:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Сьогодні аварійну допомогу від країн ЄС було застосовано вранці з 06:00 до 07:00.