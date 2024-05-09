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АНАЛІТИКА

Укренерго цьогоріч планує повністю погасити борги на балансуючому ринку

 

НЕК "Укренерго" планує упродовж 2024 року повністю розрахуватися із учасниками балансуючого ринку електроенергії.

Про це у коментарі журналістам сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо ціль у цьому році зменшити борги на балансуючому ринку перед електростанціями до нуля", - сказав Кудрицький.

За його словами, для цього компанія планує одноразово залучити фінансування від донорів. Кудрицький зауважив, що погашення заборгованості на балансуючому ринку дозволить інвесторам у системи накопичення енергії, а також газовій піковій генерації мати адекватну економічну модель роботи на ринку.

Як повідомлялося, на початку квітня 2024 року загальна заборгованість на ринку електроенергії становила 52-53 млрд грн порівняно із 60 млрд грн станом на грудень 2023 року. При цьому продовжили зростати борги на балансуючому ринку електроенергії, досягнувши понад 31 млрд грн.
 

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