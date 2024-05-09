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Дві ГЕС виведено з експлуатації - «Укргідроенерго»
13:28 09.05.2024 |
Під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури 8 травня значних ушкоджень було завдано об'єктам гідроенергетики, наразі дві гідроелектростанції виведено з експлуатації.
"На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів", - повідомило ПрАТ "Укргідроенерго" в телеграм-каналі в четвер.
Як повідомлялося, в ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет і 20 шахедів по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Це вже п'ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктах енергетики, починаючи з 22 березня.
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