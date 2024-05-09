В Україні знову ввечері обмежать споживання електрики для промисловості

Увечері 9 травня для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

Значний дефіцит в енергосистемі наявний протягом майже усієї доби. Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.

«Сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр «Укренерго» застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту: імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів.

Імпорт електроенергії 9 травня запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 16 699 МВт-год.

Як повідомлялося, у ніч на 8 травня росіяни завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській та Львівській областях.