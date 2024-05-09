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В Україні знову ввечері обмежать споживання електрики для промисловості
12:29 09.05.2024 |
Увечері 9 травня для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.
Значний дефіцит в енергосистемі наявний протягом майже усієї доби. Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.
«Сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр «Укренерго» застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту: імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів.
Імпорт електроенергії 9 травня запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 16 699 МВт-год.
Як повідомлялося, у ніч на 8 травня росіяни завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській та Львівській областях.
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